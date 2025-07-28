История Пензы: При возведении дома в Арбекове установили рекорд

28.07.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 60-е годы прошлого века стало активно застраиваться Арбеково. Некогда глухая окраина превратилась в один из городских микрорайонов. Значительно преобразилась и улица Одесская.

От остальных районов Пензы эта округа мало чем отличается - квартал застроен типовыми брежневками и хрущевками. Только работы по сооружению жилых домов давались нелегко во многом из-за особенностей местности.

«Рельеф на Одесской ровный, уклонов почти нет, потому вся вода оставалась на месте, - вспоминал начальник треста «Жилстрой» Валентин Журавлев, - трудились по колено в грязи, техника вязла, стройматериалы задерживали».

Несмотря на такие условия, рабочие били рекорды один за одним. В 1973 году строители возвели панельную 9-этажку за 35 дней. Немного дольше получилось с кирпичными домами: 5-этажное здание на той же Одесской появилось за 54 дня. За трудовой подвиг строители получили премию в размере месячной зарплаты, а начальнику бригады Виктору Ушакову присвоили орден Ленина.

В среднем на 1 объекте трудилась бригада численностью в 70 человек. Бывало, что людям приходилось работать в 2 смены, вплоть до глубокой ночи. Чуть позже новый квартал решили назвать в честь черноморской цитадели - города Одессы.