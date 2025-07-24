История Пензы: Выпускник гимназии № 42 стал кавалером ордена Мужества

24.07.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Гимназия № 42 расположена на улице Ульяновской. Это одно из самых молодых образовательных учреждений города, открывшееся в 1981 году. Статус гимназии школа получила в 1995-м. Несмотря на юный по сравнению с некоторыми городскими учебными заведениями возраст у гимназии уже есть свои знаменитые выпускники. Один из них - кавалер ордена Мужества Роман Гаврилин.

Тут он учился с 1-го по 11-й классы и, по словам преподавателей, оставил о себе только хорошие воспоминания. По окончании школы парня забрали в армию, и произошло это в 1994 году, когда в Чечне началась война.

Физически крепкому и высокому Роману в военкомате сразу сказали: «Будешь десантником». В учебке Гаврилин освоил специализацию сапера, и вскоре их соединение перебросили в мятежную республику. Работы было непочатый край.

Боевики минировали каждый клочок земли и прятали снаряды в самых неожиданных местах. Особенно сложно приходилось с т. н. минами-лягушками, которые не оставляли шансов остаться живым. Если солдат, наступив, задевал «усики», то через 4 секунды устройство подпрыгивало вверх и детонировало.

К сожалению, судьба не уберегла нашего земляка. В 1996 году, когда первая чеченская война практически завершилась, Роман еще продолжал зачищать поля и дороги от мин. Свой последний шаг пензяк сделал 10 сентября во время выполнения очередного задания.

Высокую награду ему присвоили уже посмертно. В память о Романе Гаврилине в Пензе регулярно проводятся состязания по военно-спортивному многоборью.