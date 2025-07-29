История Пензы: Имя известного композитора увековечили в названии улицы

29.07.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Композитор Сергей Васильевич Рахманинов пользовался огромной популярностью во всем мире, но именно Пенза стала первым городом, где в его честь назвали улицу. Располагается она, как известно, в Арбекове.

Улица довольно длинная и пересекает почти половину микрорайона, поэтому возводили ее относительно долго. Строить жилые дома, детские сады, школы, прочую социальную инфраструктуру начали еще в середине 60-х годов прошлого века.

Улицу сооружали и облагораживали неспешно. Она не имеет никаких поворотов и изгибов, если не считать проезд Рахманинова.

В честь композитора квартал назвали не только благодаря его всемирной известности. Сергей Васильевич владел поместьем в Тамбовской губернии и нередко проезжал мимо нашего края. Жил он просто, даже аскетично, очень любил местную природу и именно в поместье сочинил свои самые знаменитые произведения.

Простым композитор был и в общении. Однажды на улице его не узнал и остановил молодой парень, он попросил прикурить, Рахманинов достал и зажег спичку, и только потом прохожий вспомнил, с кем имеет дело. Спичку он оставил на память, позже ее продали на аукционе.

После Октябрьской революции Рахманинов жил за границей, но родину не забывал и в годы Великой Отечественной войны перевел в фонд Красной армии немалую сумму, на которую позже был построен истребитель.