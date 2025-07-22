На трассе в Городищенском районе погиб преподаватель школы искусств

22.07.2025 | 14:24

В ДТП в Городищенском районе, которое случилось в понедельник, 21 июля, погиб 66-летний преподаватель местной школы искусств. Он был за рулем Skoda Octavia.

Мужчина работал в учреждении много лет, обучал детей игре на баяне, сообщается в посте городищенской группы во «ВКонтакте».

«Эта утрата является большой трагедией не только для его учеников, но и для всех творческих людей района. Мы будем помнить его как человека, оставившего светлый след в жизни многих, в истории Городищенского района», - отмечает автор поста.

Авария произошла в 16:10 на 4-м километре дороги Городище - Никольск. Водитель Skoda не справился с управлением, машина опрокинулась.

Автомобилист и его 63-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм.