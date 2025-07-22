Сетевое издание|18+|Вторник|22 июл 2025|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

На трассе в Городищенском районе погиб преподаватель школы искусств

Печать
Telegram

В ДТП в Городищенском районе, которое случилось в понедельник, 21 июля, погиб 66-летний преподаватель местной школы искусств. Он был за рулем Skoda Octavia.

Мужчина работал в учреждении много лет, обучал детей игре на баяне, сообщается в посте городищенской группы во «ВКонтакте».

«Эта утрата является большой трагедией не только для его учеников, но и для всех творческих людей района. Мы будем помнить его как человека, оставившего светлый след в жизни многих, в истории Городищенского района», - отмечает автор поста.

Авария произошла в 16:10 на 4-м километре дороги Городище - Никольск. Водитель Skoda не справился с управлением, машина опрокинулась.

Автомобилист и его 63-летняя пассажирка погибли на месте от полученных травм.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МКУ «Служба спасения» Городищенского района
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте