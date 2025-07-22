История Пензы: Название одной из городских улиц вводит в заблуждение

22.07.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1969 году в Пензе появилась новая улица - Ульяновская. Многие по ошибке думают, что она носит имя отца Ленина, но на самом деле улицу назвали в честь города, где появился на свет вождь мирового пролетариата.

В Симбирск (так именовался Ульяновск) отец Ленина переехал в 1863 году, когда был назначен инспектором народных училищ. Там, в глухой провинции, и родился Владимир Ильич. В Пензе советских времен его отца почитали не меньше. Появившуюся в Арбекове улицу назвали в честь малой родины Ленина, к тому же в городе уже имелся музей Ульянова.

Сам квартал неспешно застраивался типичными серийными домами, которые в просторечье называют брежневками и хрущевками. Улица недлинная - начинается от поворота у проспекта Победы и заканчивается в районе Одесской.

Может быть, она протянулась бы и дальше, но Арбеково уперлось в трассу Москва - Челябинск, строить у которой дома власть сочла решением неблагоразумным. В таком виде улица просуществовала до наших дней, практически нисколько не изменившись.

В советские годы главным зданием здесь был Пензенский центр научно-технической информации, всем известный по аббревиатуре ЦНТИ. Теперь в здании планируют разместить отдел по вопросам миграции регионального УМВД РФ.