История Пензы: Делегация с Западной Украины поразилась увиденному в Пензе

25.07.2025 | 07:30

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советское время у Пензы было 10 городов-побратимов. В городе по-прежнему существуют 2 улицы, поименованные в честь них. Первая - Бекешская (от названия венгерского города Бекешчаба) в районе «Глобуса». Вторая - Тернопольская в Арбекове (одноименная городу на Украине).

Города-побратимы были созданы для постоянных дружеских связей, обмена опытом, экономической помощи и совместного культурного развития. Тернополь и Пенза стали городами-побратимами в 1974 году и до 1991 года культурные и экономические связи развивались.

Чиновники из тернопольского обкома нередко приезжали в Пензу и знакомились с тем, как работает и совершенствуется местная промышленность. Особенно их поражал тогдашний флагман области - завод ЗИФ.

Поездки не обходились и без творческой составляющей. Иногда перед гостями выступали артисты драматического театра.

В Тернополе местный Дом быта долгое время носил название «Пенза». На торце здания архитекторы выложили большое мозаичное панно, сюжет которого олицетворял дружбу далеких друг от друга городов. А украинский культурный центр - Дом «Победа» - фактически точная копия кинотеатра «Родина».

К сожалению после развала Советского Союза взаимные визиты прекратились на долгие годы. Только в 2013-м, когда приближался юбилей со дня основания Пензы, наши земляки с автопробегом побывали и в Тернополе.

Города-побратимы у Пензы есть во Франции, Белоруссии, Китае, Венгрии, Южной Корее, а с израильским Рамат-Ганом пензенцы породнились относительно недавно - в 2007 году.