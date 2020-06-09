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Учеба

В Пензенской области начался прием документов в колледжи

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Учреждения среднего специального образования Пензенской области начинают прием документов от абитуриентов. В 2020 году процедура будет проходить с рядом особенностей, которые введены российским Министерством просвещения из-за действующих в стране ограничений.

«Приоритетным способом подачи документов будет являться пересылка их почтовой связью, посредством электронной почты либо иных информационных систем. Кроме того, нововведением этого года будет обеспечение на региональном портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области возможности подачи заявлений и документов для поступления в колледж», - сообщил заместитель начальника управления министерства образования области Андрей Сафронов.

Выпускникам не нужно будет сразу предоставлять оригиналы аттестатов и медицинских справок. Их можно сдать в течение учебного года.

Максим - один первых абитуриентов, определившихся со специальностью. Он решил изучать механизацию сельскохозяйственной отрасли.

«Специфика близкая, знаком с техникой, с детства меня к ней приучили. Хочется развить в себе это направление, научиться не только ремонтировать, но и основам управления», - поделился молодой человек.

Еще одним нововведением является продление сроков подачи документов. Средние специальные учреждения будут принимать их до 25 августа, а по тем направлениям, где предусмотрены вступительные испытания, - до 15 августа.

Планируется, что первые шаги в профессию сделают около 4 тысяч молодых людей.

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