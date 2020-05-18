Для выпускников пензенских школ сделали послабления с ЕГЭ

18.05.2020 | 09:55

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал, как в регионе готовятся к завершению учебного года. Соответствующий доклад он сделал во время видео-конференц-совещания, состоявшегося в понедельник, 18 мая.

Чиновник напомнил, что начало кампании по сдаче ЕГЭ уже перенесено с 9 июня на более поздний срок.

«Пока звучит дата 19 июня и далее июль. На сегодня все 27 пунктов проведения ЕГЭ готовы к работе, прошли тестирование», - подчеркнул Воронков.

Уже известно, что ЕГЭ будет проходить в том же формате, что и каждый год. Однако пока не решено, сколько детей можно будет разместить в одной аудитории. Это должен определить Роспотребнадзор.

Всего сдать ЕГЭ должны более 5 500 выпускников из Пензенской области. Для тех, кто в этом году не планирует поступать в вузы (речь идет о тех, кто намерен пойти служить в армию или учиться в колледж), сделано послабление: они могут не проходить даже обязательные испытания.

Кроме того, от ОГЭ освобождены выпускники 9-х классов.