Учеба

Стало известно, завершится ли учебный год в Пензенской области досрочно

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В субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчицы о том, нельзя ли разрешить ученикам невыпускных классов завершить учебный год досрочно.

«Конечно, с одной стороны, устали дети (что понятно - они находятся дома взаперти), устали родители. С другой стороны, учителя устали. Все устали друг от друга. Но опыт показывает: если мы это сделаем, то дети окажутся на улице, а потом и в больнице. Это увеличит риск заражения», - заявил глава региона.

По его мнению, решение о досрочном завершении учебного года принимать нельзя.

«Давайте вместе постараемся прожить этот период до окончания учебного года. Надо сохранить жизнь и здоровье детей и взрослых», - заключил Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А у меня дети наоборот довольны таким обучением)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием.
Это лишь говорит о том,что родители элементарно не знают школьной программы и не могут объяснить ее своим детям. И это несмотря на то, что сейчас вся информация есть в сети в прекрасно изложенном виде.

Гость||

Как можно устать от своих детей? Зачем их тогда рожать? И не стыдятся ведь кричать, что они устали помогать своим детям.

Гость||

А чья это работа? Объяснять школьную программу? Учителям зарплату сохранили, они её получат, а заниматься приходится нам родителям!!

Гость||

Все отлажено и работает, дети работают почти самостоятельно. Большое спасибо учителям, которые выходят на связь, а также проводят конференцию по zoom.

Гость||

Гость писал(a):

А чья это работа? Объяснять школьную программу? Учителям зарплату сохранили, они её получат, а заниматься приходится нам родителям!!

Вот и позанимайтесь сами, не убудет с вас. Никто серьёзно не спросит с вас, если ребенок не поймёт часть материала. Потом учитель наверстает, когда соберутся все учащиеся в классе.

Не ведите себя как кудахтающая курица, не знающая в какое место положить яйцо. Умышленно так пишу, так как более почтительного обращения для вас слишком много.

Гость||

А нам во 2 классе по физкультуре дали задание - написать рекламу утренней гимнастике. Отлично, по возрасту и главное, полезно для их здоровья! Лучше бы комплекс упражнений сделать чем эту херь писать!

Гость||

Где отлажено? В районах области? А с младшим классами как быть?

Гость||

Я закончила школу с одной четверкой, университет с отличием, но это было 26 лет назад. Сейчас помочь ребенку практически мало чем могу! Вы видели современную учебную программу???????? (Алгебру, геометрию, химию и т.д. Я по образованию не учитель!!!!! Если учесть, что на каждый предмет отдельный педагог, и то они добром иногда не могут до детей донести знания..... Что могу ребенку объяснить я?????????? Так то школьная программа нашего времени далеко отличается от нынешней!!!!!!!!!!! НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ НАД ДЕТЬМИ, ВСЕ РАВНО ОНИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ НИ ЧЕМУ НЕ НАУЧАТСЯ, ОНИ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ НОВЫХ ТЕМ. Те кто не сталкивался с этой проблемой, только умничают, что много информации в интернете!!!!!! Может до 5 класса и можно с ребенком позаниматься, до дальше.......... Для этого нужны специалисты!!!!!! Почему операции Вы не делаете сами???? хотя в интернете тоже до фига чего есть!!!!!!

Гость||

И мне нравится, как сейчас учат. Раньше 1-2 оценки за неделю, а сейчас каждый день 2-3. Зря на учителей не говорите. И проверяют, и голосовое сообщение присылают, кто хочет тот учится.

Гость||

В тех семьях, где родители всегда были заинтересованы в успеваемости своих детей, и сейчас все в порядке, никакого стресса нет, потому что дети чувствуют и помощь, и контроль со стороны родителей, и помощь учителя. Учителя работают по 15 часов в сутки, консультируя детей и родителей. А ещё классное руководство, и отчёты администрации, и выслушивание всех довольных и недовольных, и решение дистанционно всех организационных вопросов. Говорить о том, что зря зарплату учителя получит, могут только конфликтные, не благодарные родители, которые привыкли всю ответственность и за воспитание, и за успеваемость детей перекладывать на всех остальных...... Печально, что таких родителей в нынешней жизни большинство.....

Гость||

Гость писал(a):

В тех семьях, где родители всегда были заинтересованы в успеваемости своих детей, и сейчас все в порядке, никакого стресса нет, потому что дети чувствуют и помощь, и контроль со стороны родителей, и помощь учителя. Учителя работают по 15 часов в сутки, консультируя детей и родителей. А ещё классное руководство, и отчёты администрации, и выслушивание всех довольных и недовольных, и решение дистанционно всех организационных вопросов. Говорить о том, что зря зарплату учителя получит, могут только конфликтные, не благодарные родители, которые привыкли всю ответственность и за воспитание, и за успеваемость детей перекладывать на всех остальных...... Печально, что таких родителей в нынешней жизни большинство.....
А КАК БЫТЬ ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ НА РАБОТЕ И НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ???????????? КАК ДО НЕГО ДОНЕСТИ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ?????

Гость||

ВСЕ ТОЛЬКО УМНИЧАЮТ........

Гость||

Гость писал(a):

В тех семьях, где родители всегда были заинтересованы в успеваемости своих детей, и сейчас все в порядке, никакого стресса нет, потому что дети чувствуют и помощь, и контроль со стороны родителей, и помощь учителя. Учителя работают по 15 часов в сутки, консультируя детей и родителей. А ещё классное руководство, и отчёты администрации, и выслушивание всех довольных и недовольных, и решение дистанционно всех организационных вопросов. Говорить о том, что зря зарплату учителя получит, могут только конфликтные, не благодарные родители, которые привыкли всю ответственность и за воспитание, и за успеваемость детей перекладывать на всех остальных...... Печально, что таких родителей в нынешней жизни большинство.....

Замечательный текст. Всё по делу.

И, кроме того, некоторые родители даже не пытаются понять ситуацию, сложившийся форс-мажор. Учителя, мол, виноваты в том, что теперь всё не так как раньше, до прихода вируса. Разговаривать с такими дело бессмысленное.

Гость||

Так то платформа до 30 апреля бесплатная!Продлят или нет?

Имя: Гость
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