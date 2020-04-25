Стало известно, завершится ли учебный год в Пензенской области досрочно

25.04.2020 | 11:40

В субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос подписчицы о том, нельзя ли разрешить ученикам невыпускных классов завершить учебный год досрочно.

«Конечно, с одной стороны, устали дети (что понятно - они находятся дома взаперти), устали родители. С другой стороны, учителя устали. Все устали друг от друга. Но опыт показывает: если мы это сделаем, то дети окажутся на улице, а потом и в больнице. Это увеличит риск заражения», - заявил глава региона.

По его мнению, решение о досрочном завершении учебного года принимать нельзя.

«Давайте вместе постараемся прожить этот период до окончания учебного года. Надо сохранить жизнь и здоровье детей и взрослых», - заключил Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что для многих пензенских родителей дистанционное обучение стало настоящим испытанием. Как свидетельствуют отзывы на форумах и в соцсетях, во многих случаях учебный процесс свелся к самостоятельному изучению тем. Детей оповещают, что нужно прочитать в учебнике и сделать письменно, а потом фотографии выполненных заданий они отсылают учителю по электронной почте.