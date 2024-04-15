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Учеба

Воспитателей детсадов и педагогов колледжей хотят освободить от бумаг

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Законопроект, предусматривающий освобождение воспитателей детских садов и педагогов колледжей и вузов от бумажной работы, подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшие 2 недели.

Председатель Комитета палаты по просвещению Ольга Казакова, комментируя инициативу «Парламентской газете», рассказала: «Я сама работала в детском саду воспитателем и няней одновременно. Я вообще не понимаю, как можно заполнять какие-то таблички, когда у тебя 25-30 детей, которых ты должен одеть, раздеть, накормить, спать уложить и, главное, уберечь».

По ее словам, воспитателям предлагается оформлять бумаг меньше, чем учителям (для последних приказом Минпросвещения утвержден перечень из 5 документов, обязательных для заполнения. - Прим. ред.). В колледжах сделают примерно как в школах, а по вузам решение примет Минобрнауки.

Законопроект предусматривает, что нормы заработают уже с 1 сентября.

Сейчас учителя должны заполнять рабочую программу учебного предмета, курса, модуля; журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу). На деле же нередко норма не соблюдается, отчетов от педагогов требуют значительно больше.

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