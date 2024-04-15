47 пензенским 9-классникам дали еще один шанс пройти собеседование

15.04.2024 | 10:54

В понедельник, 15 апреля, 47 девятиклассников Пензенской области сдают итоговое собеседование по русскому языку. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном минобре.

15 апреля - это второй дополнительный день. Большая часть школьников (более 11 000 человек) прошли обязательную процедуру для допуска к государственной итоговой аттестации в основной (10 февраля) или первый дополнительный (13 марта) дни.

Собеседование предполагает выполнение четырех заданий: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по выбранной теме, диалог с экзаменатором-собеседником по ней же. На все это отводится 15 минут.

Для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность процедуры увеличивается на 30 минут.

В целом по России на собеседование в первый дополнительный день были зарегистрированы 51 581 человек, во второй - 7 736.