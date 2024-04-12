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Учеба

Число уроков истории в школах значительно увеличат

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Уроков истории в 5-8-х классах станет больше - 3 в неделю вместо нынешних 2. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года.

На изучение предмета вместо существующих 340 часов рекомендовано 476. В 9-х классах предусмотрено 2 урока в неделю.

«Увеличение произойдет в том числе за счет появления модуля «История нашего края». В 5-х классах на него будет отведено 34 часа, затем - по 17 часов. В 8-х классах планируется с 23 до 34 увеличить число часов всеобщей истории и с 45 до 68 - российской», - уточняет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что у учащихся 6, 7 и 8-х классов с 1 сентября 2025 года не будет такого урока, как обществознание.

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