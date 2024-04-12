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Учеба

Обществознание исключили из программы 6-8-х классов

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У учащихся 6, 7 и 8-х классов в школе больше не будет такого урока, как обществознание. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предмет оставили в программе 9-х классов, выделив на него 1 час в неделю.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Сейчас на обществознание в средней школе в общей сложности выделяется 136 часов, станет 34.

Ранее предложение исключить обществознание из школьной программы 6–8-х классов прокомментировал помощник Президента РФ - председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он заявил, что это не означает сокращение знаний.

По мнению Мединского, в школьной программе сейчас много похожих предметов. Планируется перераспределение часов внутри программ истории, обществознания, региональной истории и курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

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