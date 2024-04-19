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Учеба

Для школьников хотят организовать поездки в города-герои

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В Госдуме предлагают включить в обязательную школьную программу для учеников 7-8-х классов туристические поездки в города-герои и города воинской славы.

Как пояснил ТАСС инициатор идеи, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков, речь идет о железнодорожных круизах для специальных групп, которые будут путешествовать с остановками в разных городах.

«К концу 2024 года будет подготовлена карта, на которой будут отмечены маршруты и логистика», - уточнил он.

По словам Волоцкова, закон планируется принять в весеннюю сессию.

Включение в школьную программу поездок по городам-героям соответствует проекту «Патриотическое кольцо России», запущенному в тестовом режиме в 2024 году. Он призван объединить все патриотические маршруты по всей стране, чтобы максимальная часть молодого поколения побывала в местах боевой славы и посетила музеи и монументы, построенные в память о героях Великой Отечественной войны.

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