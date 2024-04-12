Объяснено, почему при пересдаче ЕГЭ зачтут не лучший результат

12.04.2024 | 18:22

В этом году одиннадцатиклассники впервые смогут по желанию пересдать один из ЕГЭ по выбору. Но есть нюанс: учитывать в итоге будут не лучший результат, а второй. Почему станут делать именно так, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Если разрешить пересдачу с возможностью зачета лучшей оценки, использовать вторую попытку захотят 90 и более процентов одиннадцатиклассников, например «я получил 80 баллов, а вдруг я смогу и на 85?».

При этом сама идея второй попытки направлена именно на тех, кто объективно мог рассчитывать на лучшую оценку, но не смог ее заработать в силу каких-то причин: не собрался, подкачало здоровье, перенервничал и так далее. Это те ребята, которые увидели большую разницу между теми результатами, которые они показывали в течение года, и оценкой за ЕГЭ», - сообщила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Лилия Гумерова подчеркнула: заявление о пересдаче должно быть взвешенным. Подавать его нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с изменениями. Они внесены из-за новшества, введенного по предложению президента Владимира Путина, - выпускникам дается возможность пересдать ЕГЭ по 1 предмету на выбор до завершения сроков приема документов в вузы.

Даты пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля.

В расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты всех испытаний и решить, нужна ли пересдача.