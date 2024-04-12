Сетевое издание|18+|Пятница|12 апр 2024|19:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Объяснено, почему при пересдаче ЕГЭ зачтут не лучший результат

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В этом году одиннадцатиклассники впервые смогут по желанию пересдать один из ЕГЭ по выбору. Но есть нюанс: учитывать в итоге будут не лучший результат, а второй. Почему станут делать именно так, рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Если разрешить пересдачу с возможностью зачета лучшей оценки, использовать вторую попытку захотят 90 и более процентов одиннадцатиклассников, например «я получил 80 баллов, а вдруг я смогу и на 85?».

При этом сама идея второй попытки направлена именно на тех, кто объективно мог рассчитывать на лучшую оценку, но не смог ее заработать в силу каких-то причин: не собрался, подкачало здоровье, перенервничал и так далее. Это те ребята, которые увидели большую разницу между теми результатами, которые они показывали в течение года, и оценкой за ЕГЭ», - сообщила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Лилия Гумерова подчеркнула: заявление о пересдаче должно быть взвешенным. Подавать его нужно, дождавшись первого результата. Стоит посоветоваться с учителями и родителями, чтобы из-за решения, принятого в пылких чувствах, не потерять уже заработанные баллы.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проекты расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с изменениями. Они внесены из-за новшества, введенного по предложению президента Владимира Путина, - выпускникам дается возможность пересдать ЕГЭ по 1 предмету на выбор до завершения сроков приема документов в вузы.

Даты пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля.

В расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты всех испытаний и решить, нужна ли пересдача.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте