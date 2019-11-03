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Учеба | Пензенские лицеисты получили знаки отличия ГТО в музее спорта

03.11.2019|15:44
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Шестнадцать учеников 55-го лицея получили знаки отличия всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди наград девять золотых, шесть серебряных и одна бронзовая.

«Лицей № 55 - одно из самых активных общеобразовательных учреждений нашего города, которые сдавали нормативы ГТО. Практически, наверное, 90% учащихся приходили в муниципальный центр тестирования, сдавали нормативы. Вот самые лучшие сегодня стали обладателями знаков отличия», - рассказал лицо ВФСК ГТО Пензенской области Владимир Антонов.

Торжественное поздравление впервые прошло в музее спорта дворца единоборств «Воейков». Награды вручили послы ГТО в Пензенской области ветеран легкой атлетики Юрий Сараев и телеведущая, журналист 11 канала Марина Стульникова.

На отлично сдала нормативы 14-летняя Даша Филатова. Ее почти девиз - на дистанции стремиться к лучшему.

«Я занимаюсь спортом с раннего возраста, с 3-4 лет. Меня всегда интересовала эта направленность. Поэтому я и выбрала сдавать ГТО. Это нужно, потому что не знаешь, что в жизни может пригодиться. Все нужно уметь», - поделилась мыслями Даша Филатова.

Отныне в музее спорта планируют награждать школьников, студентов, трудящихся и пенсионеров.

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