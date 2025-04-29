«Котлетами с плесенью» в пензенском лицее занялась прокуратура

29.04.2025 | 10:24

Внимание прокуратуры привлекло сообщение о том, что в одном из пензенских учреждений образования учеников кормят некачественными продуктами.

На фото, размещенном в Сети, запечатлена тарелка с макаронами и котлетой с темными пятнами.

«В 29-м лицее котлеты с плесенью», - указал автор.

Надзорный орган проводит по данному сообщению проверку, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Комиссия оценит, как в образовательной организации соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного законодательства.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Ситуация находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.