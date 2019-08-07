Пензенское информационное агентство|18+|Среда|7 авг 2019|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  74.40  |  $  66.24

Учеба | В Пензе повышают квалификацию учителя татарского языка и литературы

07.08.2019|17:42
Печать

У многих из взрослых учениц, севших за парты в институте регионального развития, покрыты головы - женщины чтут национальные обычаи. Это преподавательницы татарского языка и литературы. Впервые в регионе для них проводят курсы повышения квалификации.

Переподготовку проходит 51 человек. Среди них - Венера Юмакаева из Кузнецкого района.

«Конечно, данные курсы нам обязательно нужно пройти, так как в наше время федеральные стандарты требуют от нас очень много», - отметила учитель родного языка и литературы Венера Юмакаева (с. Татарский Канадей).

Курсы проводят преподаватели из Татарстана. Расима Шамсутдинова тоже считает, что такие переподготовки нужны. Учителям есть чему учиться.

«Работать над языком нужно регулярно. Язык - в развитии, у него меняются и орфографические нормы, и стилистические, и пунктуационные, потому что есть процесс взаимовлияния языков», - рассказала преподаватель Института развития образования Татарстана Расима Шамсутдинова.

С нового учебного года школы обязаны включить в планы изучение родного языка и литературное чтение на нем. Раньше это было что-то вроде факультатива, теперь - то же самое, что химия и математика.

«Особенность предмета заключается в том, что если это родной язык, то выбирают его родители. Пишут письменное заявление и с согласия родителей этот язык выбирается», - сообщила директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

В Пензе готовы организовать курсы не только для преподавателей татарского языка. Например, ждут заявок от представителей мордвы и чувашей.

0
0
0
0
 
Гость|07.08.2019 19:52|

а,если ,что-я русский....................

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!