07.08.2019 | 17:42

У многих из взрослых учениц, севших за парты в институте регионального развития, покрыты головы - женщины чтут национальные обычаи. Это преподавательницы татарского языка и литературы. Впервые в регионе для них проводят курсы повышения квалификации.

Переподготовку проходит 51 человек. Среди них - Венера Юмакаева из Кузнецкого района.

«Конечно, данные курсы нам обязательно нужно пройти, так как в наше время федеральные стандарты требуют от нас очень много», - отметила учитель родного языка и литературы Венера Юмакаева (с. Татарский Канадей).

Курсы проводят преподаватели из Татарстана. Расима Шамсутдинова тоже считает, что такие переподготовки нужны. Учителям есть чему учиться.

«Работать над языком нужно регулярно. Язык - в развитии, у него меняются и орфографические нормы, и стилистические, и пунктуационные, потому что есть процесс взаимовлияния языков», - рассказала преподаватель Института развития образования Татарстана Расима Шамсутдинова.

С нового учебного года школы обязаны включить в планы изучение родного языка и литературное чтение на нем. Раньше это было что-то вроде факультатива, теперь - то же самое, что химия и математика.

«Особенность предмета заключается в том, что если это родной язык, то выбирают его родители. Пишут письменное заявление и с согласия родителей этот язык выбирается», - сообщила директор Центра гуманитарного образования Института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

В Пензе готовы организовать курсы не только для преподавателей татарского языка. Например, ждут заявок от представителей мордвы и чувашей.