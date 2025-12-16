Происшествия

В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины

Печать
Telegram

Вечером во вторник, 16 декабря, в селе Монастырском Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:09.

На улице Заречной сгорел жилой дом общей площадью 80 кв. м, уничтожены надворные постройки на общей площади 150 кв. м.

В 18:51 на месте ЧП был обнаружен труп мужчины 1958 года рождения.

«Для ликвидации последствий пожара привлечено 5 единиц техники, 13 человек личного состава», - сообщили в МЧС.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливается причина возгорания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео МЧС
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети