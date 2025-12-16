В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины

16.12.2025 | 20:49

Вечером во вторник, 16 декабря, в селе Монастырском Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 17:09.

На улице Заречной сгорел жилой дом общей площадью 80 кв. м, уничтожены надворные постройки на общей площади 150 кв. м.

В 18:51 на месте ЧП был обнаружен труп мужчины 1958 года рождения.

«Для ликвидации последствий пожара привлечено 5 единиц техники, 13 человек личного состава», - сообщили в МЧС.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливается причина возгорания.