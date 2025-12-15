Происшествия

В Сосновоборске бродячие собаки напали на ребенка

В областном управлении СКР организована проверка по сообщению о нападении бродячих собак на ребенка в Сосновоборске. Информация об инциденте появилась в Сети.

«Cегодня, 12 декабря 2025 года, возле дома на улице Ленина было нападение на моего ребенка, 3 беспризорные особи напали и испугали ребенка, пострадала только вещь, но ребенок испугался и, слава богу, не был искусан. Очень прошу разобраться и принять меры. От этого зависит жизнь наших детей, которые не могут себя защитить от агрессивных животных, а их очень много развелось», - написал отец ребенка.

Случаем заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СКР.

Ранее в регионе был выявлен очередной очаг бешенства - такой статус получило подворье на улице Центральной в селе Гранки Бековского района. Там установили 60-дневный карантин, а территории сел Гранки и Мошки (оно расположено рядом) признали неблагополучными. До этого бешенство выявили в 4 населенных пунктах: поселке Лунино, селах Николаевка и Большая Елань, на станции Студенец.

