В Сосновоборске бродячие собаки напали на ребенка

В областном управлении СКР организована проверка по сообщению о нападении бродячих собак на ребенка в Сосновоборске. Информация об инциденте появилась в Сети.
«Cегодня, 12 декабря 2025 года, возле дома на улице Ленина было нападение на моего ребенка, 3 беспризорные особи напали и испугали ребенка, пострадала только вещь, но ребенок испугался и, слава богу, не был искусан. Очень прошу разобраться и принять меры. От этого зависит жизнь наших детей, которые не могут себя защитить от агрессивных животных, а их очень много развелось», - написал отец ребенка.
Случаем заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СКР.
Ранее в регионе был выявлен очередной очаг бешенства - такой статус получило подворье на улице Центральной в селе Гранки Бековского района. Там установили 60-дневный карантин, а территории сел Гранки и Мошки (оно расположено рядом) признали неблагополучными. До этого бешенство выявили в 4 населенных пунктах: поселке Лунино, селах Николаевка и Большая Елань, на станции Студенец.
Новости по теме
- Кузнечанка сообщила о нападении бродячих собак на ее дочь
- В Пензе ищут подрядчика для отлова бродячих животных
- В Чаадаевке спасатели вытащили собаку из колодца
- У зареченского подростка изъяли крупную партию наркотика
- Жители региона стали реже жаловаться на нападения собак
- Пензенца осудили за вымогательство денег у подростка
- Появились подробности смертельного пожара в Сердобске
- В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
- В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки
Последние новости
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
- На улице Злобина в Пензе после ДТП загорелся автомобиль
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера
- По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено дело
- В Никольском районе после ЧП разлился мазут
- В Кузнецке в мебельном цехе случился пожар
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!