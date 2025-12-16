Общество

Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться

Нерегулируемый пешеходный переход на улице Генерала Глазунова в Пензе, где в начале декабря случилось ДТП, стал освещаться. Речь идет об участке проезжей части в районе домов № 1 и 2.

Авария произошла около 18:00 4-го числа, когда уже стемнело, а фонари не горели. Пересекавшая дорогу девочка оказалась под колесами автомобиля.

Прокуратура организовала проверку по данному факту, чтобы установить причины и условия случившегося, проследить за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения.

В городском УЖКХ тогда пояснили, что сети освещения находятся в ведении «Пензенской горэлектросети», куда уже были направлены соответствующие заявки. После аварии управление обратилось туда повторно с просьбой ускорить решение вопроса.

Надзорный орган пришел к выводу, что УЖКХ не приняло достаточных мер по обеспечению контроля за работой фонарей в зоне перехода. Отсутствие уличного освещения стало одной из причин ДТП со школьницей.

Начальнику управления внесли представление, после чего светильники заработали, сообщили в областной прокуратуре.

Источник — фото прокуратуры
