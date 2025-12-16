В Городищенском районе сгорели 3 тонны семян подсолнечника

16.12.2025 | 10:33

В селе Средняя Елюзань Городищенского района произошел пожар в зерносушилке объемом 3 тонны.

Сообщение о ЧП на улице Шоссейной поступило в 14:26 понедельника, 15 декабря. Загорелись семечки подсолнечника.

6 пожарных с помощью 2 спецмашин потушили огонь и сделали проливку конструкции, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического регламента процесса производства, рассказали в ГУ МЧС России Пензенской области.

3 декабря похожий пожар случился в Кузнецке. В зерносушилке металлического элеватора хлебокомбината огонь уничтожил 40 тонн семян подсолнечника.