Происшествия

Поиски девушки в Пензенском районе: волонтеры обратились к водителям

В Пензенском районе продолжают искать 20-летнюю жительницу села Воскресеновка Татьяну Алексеевну Волобуеву. Ее местонахождение неизвестно с 29 ноября.

1 декабря волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на девушку. 2-го числа они сделали еще одно объявление.

«Обращаемся ко всем автомобилистам, которые проезжали в субботу, 29 ноября, участок между с. Большая Валяевка и д. Ольшанка Пензенского района в промежуток времени между 22:00 и 22:30. Возможно, вы видели пропавшую, подвозили ее или просто она попала на запись вашего видеорегистратора», - предположили добровольцы.

Рост Татьяны Волобуевой - 168 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые (до плеч), глаза голубые. В день исчезновения на ней были коричневая куртка, зеленая футболка, черные брюки и белые кроссовки.

Девушка может быть дезориентирована, предупредили поисковики.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Источник — фото «ЛизаАлерт»
