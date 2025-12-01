В Пензенском районе пропала 20-летняя жительница Воскресеновки

В Пензенском районе разыскивают 20-летнюю Татьяну Алексеевну Волобуеву. Где находится жительница Воскресеновки, неизвестно с 29 ноября.
Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост Татьяны Волобуевой - 168 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые (длиной до плеч), глаза голубые.
В день исчезновения девушка была одета в коричневую куртку, зеленую футболку и черные брюки, обувь - белые кроссовки.
Пропавшая может быть дезориентирована, предупредили поисковики.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
