В Пензенском районе пропала 20-летняя жительница Воскресеновки

01.12.2025 | 16:45

В Пензенском районе разыскивают 20-летнюю Татьяну Алексеевну Волобуеву. Где находится жительница Воскресеновки, неизвестно с 29 ноября.

Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Татьяны Волобуевой - 168 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые (длиной до плеч), глаза голубые.

В день исчезновения девушка была одета в коричневую куртку, зеленую футболку и черные брюки, обувь - белые кроссовки.

Пропавшая может быть дезориентирована, предупредили поисковики.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.