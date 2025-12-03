Штраф за буллинг для граждан может составить до 50 000 рублей

03.12.2025 | 07:58

Во вторник, 2 декабря, в Госдуму РФ внесли законопроект о введении штрафов за буллинг в школах или интернете. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили внести изменения в КоАП РФ, дополнив его статьей 5.61.2 «Травля». Под ней подразумевается систематическое (то есть более двух раз) унижение чести и достоинства человека.

Штрафы за буллинг составят: для граждан - до 50 000 рублей, для должностных лиц - до 200 000 рублей, для организаций - до 500 000 рублей.

«В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует ответственность за систематическое унижение чести и достоинства. Предусмотренный статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях состав административного правонарушения за оскорбление предполагает унижение чести и достоинства в неприличной форме разово. Однако в тех случаях, когда такие действия приобретают систематический характер, требуются более серьезные санкции, а также выделение отдельного состава правонарушения», - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта указывают, что среди детей и молодежи травля становится все более частым явлением и новые технологии, например интернет, только помогают агрессорам.

«Предлагаемая мера - это необходимый шаг для эффективной защиты фундаментальных прав граждан на достоинство, психическую неприкосновенность и безопасную среду (в том числе цифровую)», - поясняют авторы документа.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.