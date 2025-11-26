Нарушителей правил на железной дороге хотят штрафовать по камерам

Россиян, переходящих железнодорожные пути в неположенном месте, будут вычислять по камерам видеонаблюдения и автоматически назначать им штрафы. Проект соответствующего закона размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.
Авторы документа предложили создать систему, которая станет работать по тому же принципу, что применяется к транспорту. Но вместо госномеров для идентификации нарушителей используют биометрические данные.
Сейчас за переход путей в неположенном месте и другие нарушения правил безопасности на железной дороге штрафуют в том случае, если это обнаружили сотрудники транспортной полиции. Россияне пользуются этим пробелом в законодательстве.
Чтобы камеры могли фиксировать нарушителя, в закон о персональных данных хотят внести изменения, позволяющие обрабатывать биометрию без согласия гражданина, если она используется для контроля за соблюдением правил нахождения на железнодорожном транспорте, путях, во время перехода через них.
Видеокамерами, фиксирующими нарушителей, планируют оборудовать зоны повышенной опасности, железнодорожные переходы и переезды.
Пока законопроект находится на стадии общественного обсуждения. Оно завершится 15 декабря.
