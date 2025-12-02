Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного

В Пензе мужчина нарушил экологические нормы: выбросил строительный мусор в водоохранной зоне ручья Безымянного.
Факт нарушения зафиксировали. Виновника оштрафовали на 2 000 рублей, рассказали в региональном минлесхозе.
В ведомстве попросили пензенцев соблюдать правила обращения с отходами и беречь природу.
В марте 2025-го сообщалось, что Росприроднадзор выявил нарушения норм охраны водных объектов со стороны ООО «Лента» в Пензе. Компании разрешено сбрасывать сточные воды в ручей Безымянный.
Однако «Лента» не отчиталась в срок об объемах забора водных ресурсов, а также сброса сточных вод и их качества.
