Общество

Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного

Печать
Telegram

В Пензе мужчина нарушил экологические нормы: выбросил строительный мусор в водоохранной зоне ручья Безымянного.

Факт нарушения зафиксировали. Виновника оштрафовали на 2 000 рублей, рассказали в региональном минлесхозе.

В ведомстве попросили пензенцев соблюдать правила обращения с отходами и беречь природу.

В марте 2025-го сообщалось, что Росприроднадзор выявил нарушения норм охраны водных объектов со стороны ООО «Лента» в Пензе. Компании разрешено сбрасывать сточные воды в ручей Безымянный.

Однако «Лента» не отчиталась в срок об объемах забора водных ресурсов, а также сброса сточных вод и их качества.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети