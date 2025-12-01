На проспекте Победы в Пензе пожилая женщина выпала из окна

01.12.2025 | 17:14

В понедельник, 1 декабря, на проспекте Победы в Пензе случилось ЧП: из окна дома № 140 выпала 74-летняя женщина.

О трагедии очевидцы сообщили в Сети, уточнив, что горожанка получила множественные переломы.

По их словам, приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району г. Пензы.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном СУ СКР.