На проспекте Победы в Пензе пожилая женщина выпала из окна

В понедельник, 1 декабря, на проспекте Победы в Пензе случилось ЧП: из окна дома № 140 выпала 74-летняя женщина.
О трагедии очевидцы сообщили в Сети, уточнив, что горожанка получила множественные переломы.
По их словам, приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.
В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району г. Пензы.
«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном СУ СКР.
Новости по теме
- Желавший пересадить волосы россиянин не пережил наркоз
- В России 20 подростков скончались из-за опасного увлечения
- В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин
- В России не отвечавшую на звонки пенсионерку объявили мертвой по ошибке
- Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
- Российская школьница подозревается в расправе над матерью
- Назван возраст погибших водителей сгоревших «Газелей»
Последние новости
- В Пензенском районе пропала 20-летняя жительница Воскресеновки
- Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе
- В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
- Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!