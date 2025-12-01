Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе

01.12.2025 | 11:10

Вечером в субботу, 29 ноября, в Лопатинском районе случилось ДТП с участием животного.

По предварительным данным, в 22:00 на 39-м километре дороги Лопатино - Даниловка - Чунаки 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 насмерть сбил лося (самца), после чего машина оказалась в кювете.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. За гибель животного с него взыщут 80 000 рублей, уточнили в региональном минлесхозе.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Похожие аварии случаются в регионе нередко. Так, 19 октября в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района рейсовый автобус № 565 Пенза - Кузнецк сбил лося. В ночь с 13 на 14 октября на въезде в Кузнецк, рядом с кафе «У мамы», легковой автомобиль наехал на пятнистого оленя. В обоих случаях животные погибли.