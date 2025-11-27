Общество

В Пачелме оштрафовали владельца гостиницы без пожарной сигнализации

Печать
Telegram

В Пачелме в гостинице нарушались требования пожарной безопасности, сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа вместе с МЧС проверили здание и обнаружили, что там нет пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Не оказалось в гостинице и утвержденной инструкции по пожарной безопасности. Ее руководитель не прошел соответствующее обучение.

Владельцу бизнеса внесли представление. Также в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали его на 40 000 рублей.

После этого все нарушения были устранены. «Пребывание в гостинице стало безопаснее», - подытожили в прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети