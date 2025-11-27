В Пачелме оштрафовали владельца гостиницы без пожарной сигнализации

В Пачелме в гостинице нарушались требования пожарной безопасности, сообщили в областной прокуратуре.
Сотрудники надзорного органа вместе с МЧС проверили здание и обнаружили, что там нет пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Не оказалось в гостинице и утвержденной инструкции по пожарной безопасности. Ее руководитель не прошел соответствующее обучение.
Владельцу бизнеса внесли представление. Также в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали его на 40 000 рублей.
После этого все нарушения были устранены. «Пребывание в гостинице стало безопаснее», - подытожили в прокуратуре.
