Появились подробности смертельного пожара в Сердобске

21.11.2025 | 12:00

В Сердобске следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в нежилом доме на улице Гоголя.

ЧП случилось днем в четверг, 20 ноября. В частном деревянном доме сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. На тушение выезжали 3 спасателя, привлекалась 1 спецмашина.

После ликвидации пламени пожарные нашли тело 63-летнего мужчины.

На погибшем каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания был в месте, где стояло кресло.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки примут процессуальное решение.