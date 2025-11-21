Происшествия

Появились подробности смертельного пожара в Сердобске

В Сердобске следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в нежилом доме на улице Гоголя.

ЧП случилось днем в четверг, 20 ноября. В частном деревянном доме сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. На тушение выезжали 3 спасателя, привлекалась 1 спецмашина.

После ликвидации пламени пожарные нашли тело 63-летнего мужчины.

На погибшем каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания был в месте, где стояло кресло.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки примут процессуальное решение.

Источник — фото СУ СКР
