В Сердобске пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

В четверг, 20 ноября, в Сердобске случился еще один смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 15:18.
На улице Гоголя/Балашовской в нежилом частном деревянном доме сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. На тушение выезжали 3 человека личного состава, привлекалась 1 спецмашина.
В результате пожара погиб 63-летний мужчина.
«Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Днем ранее, 19 ноября, на улице Шишковка в Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина. Никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, на нем не обнаружили. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Новости по теме
- Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем
- В Городищенском районе загорелась «Приора», погибли 3 человека
- Из дома на ул. Титова эвакуировали жителей из-за загоревшегося мусора
- В Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина
- Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Фортуна»
- В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров
- В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»
- В Пензе вынесли приговор по делу о гибели рабочего в мебельном цехе
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
- В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку
Последние новости
- Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем
- В Городищенском районе загорелась «Приора», погибли 3 человека
- Из дома на ул. Титова эвакуировали жителей из-за загоревшегося мусора
- В Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина
- Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Фортуна»
- В Городищенском районе женщина на Suzuki врезалась в стойку АЗС
- В ТЦ «Фортуна» огонь прошел площадь в 400 кв. метров
- В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!