В Сердобске пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

В четверг, 20 ноября, в Сердобске случился еще один смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 15:18.

На улице Гоголя/Балашовской в нежилом частном деревянном доме сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. На тушение выезжали 3 человека личного состава, привлекалась 1 спецмашина.

В результате пожара погиб 63-летний мужчина.

«Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Днем ранее, 19 ноября, на улице Шишковка в Сердобске при пожаре погиб 41-летний мужчина. Никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, на нем не обнаружили. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

