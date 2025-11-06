Пензенец помешал работе диско-бара из-за ссоры с женой

06.11.2025 | 08:52

33-летний нетрезвый пензенец прямиком из диско-бара на улице Московской попал в отделение полиции.

Все случилось в ночь на четверг, 6 ноября. Сотрудники Росгвардии получили сообщение из развлекательного заведения о том, что один из клиентов ведет себя неадекватно.

Мужчина выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликты, грубо обращался с другими посетителями и мешал работе диско-бара, например падая на пол и размахивая руками.

Персонал и охрана пытались вразумить клиента, успокоить его, однако это не удалось. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Как пояснил сам нарушитель, причиной его поведения стала ссора с супругой», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.