Пензенец помешал работе диско-бара из-за ссоры с женой

33-летний нетрезвый пензенец прямиком из диско-бара на улице Московской попал в отделение полиции.
Все случилось в ночь на четверг, 6 ноября. Сотрудники Росгвардии получили сообщение из развлекательного заведения о том, что один из клиентов ведет себя неадекватно.
Мужчина выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликты, грубо обращался с другими посетителями и мешал работе диско-бара, например падая на пол и размахивая руками.
Персонал и охрана пытались вразумить клиента, успокоить его, однако это не удалось. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.
«Как пояснил сам нарушитель, причиной его поведения стала ссора с супругой», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Новости по теме
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- В Пензе 15 посетителям баров вручили повестки в военкомат
- Экс-начальник управления Росгвардии стал зампредом Счетной палаты
- Пензячка не поладила с коллегами и устроила дебош в баре
- Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники
- В Пензе пьяный мужчина хотел подраться с доставщиком еды
- В Пензе юношу и девушку задержали из-за громкой ссоры на улице
- Жительница Заречного ударила ножом мужчину, недовольного ужином
- Пензенец выпил водки у торгового центра и лишился машины
- В Пензе 11-летний мальчик решил погулять после школы и пропал
Последние новости
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
- На улице Окружной иномарка сбила пешехода
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
- В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!