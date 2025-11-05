Происшествия

Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке

На улице Свердлова в Кузнецке сгорел автомобиль ВАЗ-2112. Это случилось днем 1 ноября, соответствующий сигнал поступил в МЧС в 14:11.

На тушение автомобиля выехали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

«В результате пожара выгорел салон на общей площади 2 квадратных метра», - рассказали в МЧС.

Никто из людей не пострадал.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства, уточнили в ведомстве.

Источник — фото МЧС
