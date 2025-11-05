Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке

На улице Свердлова в Кузнецке сгорел автомобиль ВАЗ-2112. Это случилось днем 1 ноября, соответствующий сигнал поступил в МЧС в 14:11.
На тушение автомобиля выехали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.
«В результате пожара выгорел салон на общей площади 2 квадратных метра», - рассказали в МЧС.
Никто из людей не пострадал.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства, уточнили в ведомстве.
Новости по теме
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар
- В Башмаковском районе при пожаре погибла женщина
- В Городище вспыхнул чердак частного дома
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В Кузнецком районе сгорел нежилой деревянный дом
- В Нижней Елюзани сгорел пристрой к частному дому
Последние новости
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
- В Бессоновском районе разыскивают 87-летнюю пенсионерку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!