В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома

Вечером во вторник, 4 ноября, на улице Песчаной в Кузнецке (микрорайон Песчанка) случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 17:23.
Загорелась квартира площадью 50 кв. м в двухквартирном жилом доме. Огнем также повредило кровлю (100 кв. м).
Тушением пламени занимались 16 спасателей, привлекалось 4 спецавтомобиля, работало 4 звена газодымозащитной службы.
Никто из людей не пострадал.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Новости по теме
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- В микрорайоне Залиния в Кузнецке случился пожар
- В Башмаковском районе при пожаре погибла женщина
- В Городище вспыхнул чердак частного дома
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В Кузнецком районе сгорел нежилой деревянный дом
Последние новости
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!