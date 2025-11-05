Происшествия

В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома

Вечером во вторник, 4 ноября, на улице Песчаной в Кузнецке (микрорайон Песчанка) случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 17:23.

Загорелась квартира площадью 50 кв. м в двухквартирном жилом доме. Огнем также повредило кровлю (100 кв. м).

Тушением пламени занимались 16 спасателей, привлекалось 4 спецавтомобиля, работало 4 звена газодымозащитной службы.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото МЧС
