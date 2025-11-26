В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами

В среду, 26 ноября, в Пензенском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 11:05 на 412-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи Богословки, столкнулись 3 автомобиля:
- ВАЗ-2115 (за рулем находился 84-летний пенсионер),
- Mercedes с полуприцепом Lohr (им управлял 56-летний мужчина),
- Iveco с полуприцепом Robuste (за рулем был 53-летний шофер).
От полученных травм пенсионер скончался на месте. 75-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
