Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой

27.11.2025 | 12:52

Пожарно-спасательный центр опубликовал кадры в места смертельной аварии, случившейся в Пензенском районе в среду, 26 ноября.

Как сообщалось ранее, в 11:05 на 412-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи Богословки, столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2115 (за рулем находился 84-летний пенсионер), Mercedes с полуприцепом Lohr (им управлял 56-летний мужчина) и Iveco с полуприцепом Robuste (за рулем был 53-летний шофер).

Пенсионер от полученных травм скончался на месте.

«На месте происшествия спасатели извлекли тело погибшего водителя из автомобиля и передали сотрудникам полиции, травмированную пассажирку легкового автомобиля (75-летнюю женщину. - Прим. ред.) передали бригаде скорой медицинской помощи, провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ППСЦ.

Пострадавшую госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.