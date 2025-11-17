На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца

В Пензе росгвардейцы, применяя физическую силу, задержали избившего жену мужчину. Инцидент произошел на улице Рахманинова около 22 часов в воскресенье, 16 ноября.
Соседи услышали громкие крики и шум со стороны лестничной площадки и набрали 102. На место выехали полиция и Росгвардия.
Сотрудников правоохранительных органов встретила женщина со следами побоев. Она рассказала, что муж вернулся домой пьяным, устроил скандал и избил ее.
Росгвардейцы обнаружили мужчину в квартире крепко спавшим и разбудили. Он снова стал вести себя агрессивно.
«Несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости противоправного поведения, мужчина не прекратил своих действий. Сотрудники Росгвардии, действуя в рамках законодательства, применили физическую силу и спецсредства для его задержания», - сообщили в областном управлении Росгвардии.
Пензенца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
