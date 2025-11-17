Происшествия

На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца

Печать
Telegram

В Пензе росгвардейцы, применяя физическую силу, задержали избившего жену мужчину. Инцидент произошел на улице Рахманинова около 22 часов в воскресенье, 16 ноября.

Соседи услышали громкие крики и шум со стороны лестничной площадки и набрали 102. На место выехали полиция и Росгвардия.

Сотрудников правоохранительных органов встретила женщина со следами побоев. Она рассказала, что муж вернулся домой пьяным, устроил скандал и избил ее.

Росгвардейцы обнаружили мужчину в квартире крепко спавшим и разбудили. Он снова стал вести себя агрессивно.

«Несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости противоправного поведения, мужчина не прекратил своих действий. Сотрудники Росгвардии, действуя в рамках законодательства, применили физическую силу и спецсредства для его задержания», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Пензенца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети