На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца

17.11.2025 | 10:49

В Пензе росгвардейцы, применяя физическую силу, задержали избившего жену мужчину. Инцидент произошел на улице Рахманинова около 22 часов в воскресенье, 16 ноября.

Соседи услышали громкие крики и шум со стороны лестничной площадки и набрали 102. На место выехали полиция и Росгвардия.

Сотрудников правоохранительных органов встретила женщина со следами побоев. Она рассказала, что муж вернулся домой пьяным, устроил скандал и избил ее.

Росгвардейцы обнаружили мужчину в квартире крепко спавшим и разбудили. Он снова стал вести себя агрессивно.

«Несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости противоправного поведения, мужчина не прекратил своих действий. Сотрудники Росгвардии, действуя в рамках законодательства, применили физическую силу и спецсредства для его задержания», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Пензенца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.