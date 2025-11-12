Пензенец проиграл деньги на ставках и устроил дебош

12.11.2025 | 12:43

В Пензе 24-летний посетитель букмекерской конторы ночью проиграл деньги и устроил скандал, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Молодой человек внезапно начал громко и нецензурно выражаться и вести себя агрессивно по отношению к персоналу.

Сотрудники конторы вызвали наряд Росгвардии.

На месте правоохранители выяснили, что пензенец разозлился из-за проигрышной ставки. На их призывы успокоиться он не отреагировал.

Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.