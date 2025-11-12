Происшествия

Пензенец проиграл деньги на ставках и устроил дебош

Печать
Telegram

В Пензе 24-летний посетитель букмекерской конторы ночью проиграл деньги и устроил скандал, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Молодой человек внезапно начал громко и нецензурно выражаться и вести себя агрессивно по отношению к персоналу.

Сотрудники конторы вызвали наряд Росгвардии.

На месте правоохранители выяснили, что пензенец разозлился из-за проигрышной ставки. На их призывы успокоиться он не отреагировал.

Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети