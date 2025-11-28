На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»

28.11.2025 | 09:11

Вечером в четверг, 27 ноября, на выезде из Городища в сторону Сурска столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» и трактор Т-156.

Об аварии сообщила местная служба спасения. ДТП случилось около 18:00. После удара «Лада-Ларгус» перевернулась на бок, перекрыв проезжую часть.

По информации спасателей, пострадавших нет.

Похожее ДТП случилось в Городищенском районе на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск вечером 6 ноября.

Около 18:30 столкнулись «Лада-Калина» и трактор К-701 с плугом. Водитель автомобиля и его пассажирка от полученных травм скончались на месте.