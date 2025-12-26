В Пачелмском районе пропал 82-летний пенсионер

26.12.2025 | 17:49

В Пачелмском районе пропал 82-летний житель села Белынь Василий Федорович Холодков. Его местонахождение неизвестно с 23 декабря.

26-го числа ориентировку на пенсионера распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью.

Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.