Происшествия

Напиток пензенского производителя проверяют на наличие ацетона

Печать
Telegram

Роспотребнадзор по Пензенской области начал проверку производителя напитка Aloe Vera после сообщений о том, что ребенок пострадал, употребив этот продукт.

Напиток Aloe Vera с запахом ацетона обнаружили в магазине «Магнит» в Новой Москве. Ребенок выпил его и получил ожог гортани, рассказали федеральные СМИ.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выехали на производство ООО «Вельта-Пенза», чтобы собрать пробы продукции для лабораторного исследования.

«ООО «Вельта‑Пенза» выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe vera», - сообщили в ведомстве.

АО «Тандер» (магазины «Магнит») выдали предписание об остановке реализации партии напитка с датой изготовления 11.08.2025. Организация подчинилась, продажа потенциально опасного товара блокируется на кассах всех магазинов.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. Сотрудники надзорного органа дадут оценку всем обстоятельствам случившегося, а также соблюдению прав и законных интересов граждан, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети