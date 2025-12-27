Напиток пензенского производителя проверяют на наличие ацетона

27.12.2025 | 08:44

Роспотребнадзор по Пензенской области начал проверку производителя напитка Aloe Vera после сообщений о том, что ребенок пострадал, употребив этот продукт.

Напиток Aloe Vera с запахом ацетона обнаружили в магазине «Магнит» в Новой Москве. Ребенок выпил его и получил ожог гортани, рассказали федеральные СМИ.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выехали на производство ООО «Вельта-Пенза», чтобы собрать пробы продукции для лабораторного исследования.

«ООО «Вельта‑Пенза» выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe vera», - сообщили в ведомстве.

АО «Тандер» (магазины «Магнит») выдали предписание об остановке реализации партии напитка с датой изготовления 11.08.2025. Организация подчинилась, продажа потенциально опасного товара блокируется на кассах всех магазинов.

Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. Сотрудники надзорного органа дадут оценку всем обстоятельствам случившегося, а также соблюдению прав и законных интересов граждан, сообщили в областной прокуратуре.