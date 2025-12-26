Происшествия

Угроза взрыва: из «Высшей лиги» в Пензе вывели людей

В пятницу, 26 декабря, в Пензе посетителям и сотрудникам пришлось покинуть торговый центр «Высшая лига».

Охранники попросили людей отойти от здания, рассказала очевидица сетевому изданию «ПензаИнформ».

По сведениям, имеющимся в распоряжении редакции, на почту администрации торгового центра поступило сообщение о минировании здания. Поэтому людей эвакуировали.

Информация о бомбе была ложной.

В Пензе в торговые центры нередко поступают звонки или письма о якобы заложенной взрывчатке. В таких случаях людей из зданий выводят, помещения тщательно проверяют специалисты и кинологи с собаками.

