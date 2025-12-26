Угроза взрыва: из «Высшей лиги» в Пензе вывели людей

В пятницу, 26 декабря, в Пензе посетителям и сотрудникам пришлось покинуть торговый центр «Высшая лига».
Охранники попросили людей отойти от здания, рассказала очевидица сетевому изданию «ПензаИнформ».
По сведениям, имеющимся в распоряжении редакции, на почту администрации торгового центра поступило сообщение о минировании здания. Поэтому людей эвакуировали.
Информация о бомбе была ложной.
В Пензе в торговые центры нередко поступают звонки или письма о якобы заложенной взрывчатке. В таких случаях людей из зданий выводят, помещения тщательно проверяют специалисты и кинологи с собаками.
Новости по теме
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве
- Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?
- Атака БПЛА: названо условие, при котором в Тамале могли быть жертвы
- Падение БПЛА: в Тамале завершили восстановительные работы
- Стали известны результаты подворного обхода в Тамале
- Озвучены масштабы разрушений в Тамале после падения БПЛА
- В Тамале после ночного ЧП проведут подворный обход
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
Последние новости
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
- В Пензе мужчина застрял в заборе у онкодиспансера
- В Пензе спасли мужчину, едва не замерзшего в снегу
- 41-летний болельщик скончался в «Дизель-Арене» перед матчем
- Пензенцы с ул. Ново-Казанской остались без горячей воды
- В Белинском районе в одном ДТП пострадали шесть человек
- При пожаре на ул. Ульяновской в Пензе эвакуировали 2 человек
- На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину
- Стали известны подробности ДТП с бензовозом в Пензе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!