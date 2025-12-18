На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня

Утром в четверг, 18 декабря, на улице Пензенской в Кузнецке (Песчанка) случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 6:10.
Загорелась баня, расположенная на территории частного домовладения. Огнем повредило 15 кв. м площади строения.
На тушение выезжали 8 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.
Никто из людей при пожаре не пострадал, уточнили в МЧС.
Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка, выясняются причина и все обстоятельства ЧП.
