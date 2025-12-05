В Пензе пенсионер превратил в арсенал свой диван

В квартире 75-летнего жителя Пензы нашли более 3 950 патронов. Их изъяли.
Полицейские пришли к пенсионеру, получив информацию о том, что он тот незаконно хранит у себя боеприпасы.
Как показала экспертиза, они предназначены для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего оружия.
Пензенец не стал отрицать свою вину. По его словам, ранее у него было разрешение на охоту, имелось и ружье. Но в начале прошлого года документ аннулировали. Оружие пенсионер сдал, а патроны решил оставить себе, спрятав в нише дивана.
По данному факту возбудили уголовное дело. Пожилому мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
