В Пензе пенсионер превратил в арсенал свой диван

05.12.2025 | 09:40

В квартире 75-летнего жителя Пензы нашли более 3 950 патронов. Их изъяли.

Полицейские пришли к пенсионеру, получив информацию о том, что он тот незаконно хранит у себя боеприпасы.

Как показала экспертиза, они предназначены для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего оружия.

Пензенец не стал отрицать свою вину. По его словам, ранее у него было разрешение на охоту, имелось и ружье. Но в начале прошлого года документ аннулировали. Оружие пенсионер сдал, а патроны решил оставить себе, спрятав в нише дивана.

По данному факту возбудили уголовное дело. Пожилому мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.