ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла

18.12.2025 | 13:07

Днем в среду, 17 декабря, в Колышлейском районе случилось серьезное ДТП с участием двух большегрузов.

По предварительным данным, в 13:00 на 29-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись КамАЗ и МАЗ с прицепом.

За рулем первой фуры находился 57-летний шофер, второй управлял 55-летний мужчина.

От удара кабина МАЗа превратилась в груду металла. Водителя госпитализировали с травмами.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в областной Госавтоинспекции.