ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла

Днем в среду, 17 декабря, в Колышлейском районе случилось серьезное ДТП с участием двух большегрузов.
По предварительным данным, в 13:00 на 29-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись КамАЗ и МАЗ с прицепом.
За рулем первой фуры находился 57-летний шофер, второй управлял 55-летний мужчина.
От удара кабина МАЗа превратилась в груду металла. Водителя госпитализировали с травмами.
По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Новости по теме
- В Кузнецком районе в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- «Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- В Пензе за один день сбили троих пешеходов
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
Последние новости
- В Пензенском районе огонь уничтожил частный дом
- На улице Пензенской в Кузнецке сгорела баня
- В Кузнецком районе в ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка
- Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер
- Еще одна авария на сетях: тепловики приступили к ремонту на ул. Герцена
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- В Нижнеломовском районе пропал 66-летний пенсионер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- «Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!