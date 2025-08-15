В Сердобске в ДТП пострадали два человека

15.08.2025 | 17:23

В четверг, 14 августа, в Сердобске столкнулись 2 легковых автомобиля. В ДТП пострадали 2 человека.

Авария произошла в 11:30 на улице Куйбышева. Ее участниками стали 33-летний водитель Chevrolet Klan и 56-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2101.

Травмы получили 2 пассажира отечественного автомобиля: 55-летняя женщина (медики госпитализировали ее) и 19-летний юноша (ему оказали помощь на месте).

По факту случившегося проводят проверку, сообщили в ГАИ Пензенской области.

12 августа на 710-м километре дороги М-5 в Городищенском районе, между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань, 55-летний водитель «Нивы-Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Автомобилиста спасти не удалось.