В Пензе нашли тело молодой женщины, запутанное в проволоку

На территории СНТ «40 лет Октября» в Пензе (в районе улицы Ульяновской) обнаружили тело женщины, запутанное в проволоку.
Сообщение об этом поступило спасателям в 14:30 субботы, 12 июля.
«Прибыв к месту происшествия, специалисты с помощью кусачек перерезали проволоку, освободили тело погибшей и передали сотрудникам полиции», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.
В пресс-службе регионального УМВД РФ уточнили, что личность женщины сейчас устанавливается. На вид ей около 30-35 лет.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.
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