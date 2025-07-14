В Пензе нашли тело молодой женщины, запутанное в проволоку

14.07.2025 | 11:45

На территории СНТ «40 лет Октября» в Пензе (в районе улицы Ульяновской) обнаружили тело женщины, запутанное в проволоку.

Сообщение об этом поступило спасателям в 14:30 субботы, 12 июля.

«Прибыв к месту происшествия, специалисты с помощью кусачек перерезали проволоку, освободили тело погибшей и передали сотрудникам полиции», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В пресс-службе регионального УМВД РФ уточнили, что личность женщины сейчас устанавливается. На вид ей около 30-35 лет.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.