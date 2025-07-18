В Каменке из горящей квартиры спасли 50-летнего мужчину

18.07.2025 | 11:23

Ранним утром в четверг, 17 июля, на улице Советской в Каменке случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 5:34.

Возгорание произошло в одном из помещений 3-комнатной квартиры, расположенной на 1-м этаже 2-этажного дома. Площадь, пройденная огнем, составила 9 кв. м.

Для тушения пламени привлекались 5 человек личного состава, использовались 2 спецмашины.

Пожарные спасли 50-летнего мужчину.

«Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

В тот же день в Пензе при пожаре на улице Кижеватова погибла женщина 1949 года рождения. Удалось спасти 68-летнюю пензячку, она отравилась угарным газом и была госпитализирована.