Пропавшую 31-летнюю пензячку нашли мертвой

14.07.2025 | 12:03

31-летнюю пензячку, поисками которой занимались правоохранители и волонтеры, нашли погибшей.

Женщина пропала 4 июля. По данным следователей, в тот день с 15:00 до 17:00 она находилась на Ульяновской, 54а (у здания автосервиса рядом с трассой М-5). После этого она ушла в неизвестном направлении и исчезла.

12 июля тело женщины, запутанное в проволоку, обнаружили на территории СНТ «40 лет Октября» в Пензе (в районе Ульяновской). Сообщение об этом поступило спасателям в 14:30.

«Прибыв к месту происшествия, специалисты с помощью кусачек перерезали проволоку, освободили тело погибшей и передали сотрудникам полиции», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.